Lo stilista Andrea Pompilio disegna per Harmont & Blaine una nuova capsule collection che proietta i giovani metropolitani verso le montagne di inverno.

Qualità, eleganza, raffinatezza e comodità sono solo alcuni dei punti di forza di Harmont & Blaine. A garantire un tocco di classe in più ai capi della collezione Uomo ci ha pensato Andrea Pompilio, coniugando con cura gusto sportivo e urban style. Dal taglio internazionale e cosmopolita, la moda di Pompilio non tradisce mai la sua anima italiana. Le sue creazioni, dai gusti classici, mai fuori moda, traggono allo stesso tempo ispirazione dalla più pungente contemporaneità.

Harmont & Blaine, la collaborazione con Andrea Pompilio

Pompilio per Harmont & Blaine offre un approccio essenziale e multi-prospettico, funzionale ai diversi scenari del lifestyle contemporaneo. Al fianco del celebre brand, lo stilista Andrea Pompilio disegna una nuova capsule collection che proietta i giovani metropolitani di Harmont & Blaine verso le vette più alte delle montagne di inverno.

Atmosfere curate e armoniose e accurate modulazioni di colore contornano i capi di alta qualità disegnati da Pompilio. Sovrapposizioni misurate ma definitive, variazioni e contrasti apparentemente minimi che invece esaltano l’impatto grafico dell’insieme, orientandolo verso un gioco assoluto di patchwork e sfumature.

La palette occupa un ruolo centrale: quintessenza della ricerca approfondita sulle possibili rese e gradazioni materiche. La linea offre toni caldi e avvolgenti, accompagnati da colori freddi che sembrano ghiacciarsi nelle temperature ad alta quota, adatti quindi alla stagione invernale e perfetti per la montagna. I look sono incentrati su un gioco di opposti che cattura e conquista: dall’intensità delle cromie più calde fino ad arrivare ai toni acidi e inaspettatamente vibranti, che rendono dinamico e non convenzionale il guardaroba maschile.

Pompilio enfatizza e valorizza le qualità distintive di Harmont & Blaine, scomponendo e ricomponendo le gradazioni cromatiche in collage inediti. Propone capi dalle bordature spalmate effetto glacé sul panno di cashmere, rivisita la maglieria di lana pura con un trattamento casentino che conferisce profondità e spessore, sperimenta i multi-nylon, i multi-jersey e i multi-cotoni attraverso il filtro delle imbottiture e delle sovra-tinture.

Il tocco di Andrea Pompilio si svela nei micro check lussuosi abbinati al corduroy casual e nel comfort essenziale della tuta leisure in modalità rosa shocking. Le cinture elastiche sul punto vita si ispirano ai look degli sciatori anni Cinquanta, in un mix di eleganza e classicità.

Pompilio per Harmont & Blaine, la stagione degli opposti

Colori e sfumature diversi trovano il giusto equilibrio, tra sovrapposizioni misurate e contrasti che esaltano l’impatto grafico: sono questi i tratti distintivi della nuova capsule collection.

La collezione offre camicie over a righe, patchwork e a maniche corte, ma anche la polo a righe o taglia oversize, fino alla t-shirt con stampa grafica. Con la linea creata da Pompilio si può sfoggiare la shirt jacket, in combinazione con la giacca con le tasche, la felpa con il cappuccio, gli short sportivi o in cotone, oltre al bomber con gli inserti e il pantalone jogger, dritto e chino. Non mancano neppure gli accessori più utili, eleganti e casual: si tratta della cintura in pelle, del borsone da viaggio e dei calzini textured.

Capi invernali che esaltano un gioco di opposti sorprendente sono la scelta giusta per un guardaroba sempre innovativo e mai fuori moda: Pompilio per Harmont & Blaine sceglie uno stile classico ma in perfetta sintonia con il lifestyle contemporaneo.