Ha fatto il giro del mondo lo scandalo riguardante Andy Byron e Kristin Cabot, pizzicati in atteggiamenti intimi dalla Kiss Cam dei Coldplay. Lui, ricordiamo, era sposato, lei la neo assunta da Bryon come responsabile delle risorse. Ora emergono nuovi dettagli.

Andy Byron e Kristin Cabot e lo scandalo al concerto dei Coldplay

Se ne è parlato a lungo di quello che è successo durante un concerto dei Coldplay quando, la Kiss Cam della band, ha ripreso in atteggiamenti intimi Andy Byron (sposato) con la sua assistente delle risorse umano, da poco assunta, Kristin Cabot. I due sono stati subito etichettati come amanti, con la moglie di Byron che ha chiesto il divorzio, con la Cabot etichettata come “rovinafamiglie” e con entrambi che sono arrivati a doversi dimettere. Ma, se le cose in realtà stavano diversamente? Se i due erano solo amici e i media hanno ingigantito tutto? A parlare è un’amica.

“Andy Byron e Kristin Cabot erano solo amici”, il retroscena sullo scandalo della coppia al concerto dei Coldplay

A parlare a People un’amica di Andy Byron e Kristin Cabot che svela un retroscena, ovvero che la realtà sarebbe ben diversa da come è stata raccontata, come per esempio che non sarebbe vero che la moglie di Byron ha chiesto il divorzio in quanto erano già separati: “vivevano già separati all’epoca e si sono separati amichevolmente. Ora lei si sta assicurando che i suoi figli stiano bene dopo il grande clamore mediatico e questo richiederà tempo. La disinformazione è stata la cosa più sconvolgente.” Inoltre, tra Byron e Cabot ci sarebbe stata solo una grande amicizia, nessuna relazione: “è stato inappropriato abbracciare il proprio capo a un concerto e lei se ne assume la piena responsabilità, ma lo scandalo e la perdita del lavoro sono ingiusti.”