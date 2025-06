Angela Nasti è una delle influencer più famose del panorama italiano, al di fuori del proprio lavoro infatti tengono banco le sue presunte relazioni con altri VIP, l’ultima sirena arrivata è relativa ad un possibile flirt con Stefano De Martino ma il fuoco si è immediatamente spento dopo gli ultimi scatti diffusi.

Angela Nasti e il flirt con Stefano De Martino

Angela Nasti secondo il noto sito Fanpage.it era tra le papabili conquiste del ballerino e conduttore napoletano che al momento è single. Infatti l’influencer figurava nel roster di candidate a rapire il cuore di De Martino.

Non è mai arrivata però un ufficialità di un flirt tra i due tramite foto o video, quelle del sito erano solo supposizioni sulla base di ricostruzioni che però non sono state accertate con i fatti.

Nasti e Ngonge possibile nuova coppia

Angela Nasti in questo periodo si trova ad Ibiza per trascorrere un periodo di vacanza e per festeggiare il compleanno del marito della sorella Chiara, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni che ha da poco compiuto 30 anni.

Negli scatti postati dal calciatore compare anche Angela ma di Ngonge non c’è traccia. Il calciatore e l’influencer sono apparsi insieme ad un concerto di Gigi D’Alessio è bastato questo ad accendere il gossip, la festa di Zaccagni sarebbe stata l’occasione per confermare i rumors.

La sola presenza di Angela alla festa mette in dubbio l’effettiva relazione ma magari può essere stata una scelta precisa per soffocare le voci sul loro rapporto, le prossime settimane potranno essere più indicative rispetto alla verità che tutti bramano di sapere.