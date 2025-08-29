Dopo giorni di indiscrezioni, Angela Nasti ha rotto il silenzio. La nota influencer, e ex tronista di Uomini e Donne, ha mostrato per la prima volta il suo nuovo fidanzato, confermando così le voci che da tempo circolavano sul web.

Estate 2025: Angela Nasti e Stefano De Martino, tra paparazzate e videochiamate

L’estate 2025 ha visto crescere le voci su una possibile relazione tra Angela Nasti e Stefano De Martino, alimentate da una serie di avvistamenti e scatti rubati. I due sono stati paparazzati insieme in auto, con De Martino alla guida e Nasti al suo fianco, sorridenti e complici. Inoltre, un video virale ha mostrato De Martino in videochiamata con una donna che indossava la maglia del Napoli durante una partita allo stadio Maradona, identificata dai fan come Angela Nasti.

Questi indizi hanno fatto pensare a una frequentazione tra i due, anche se nessuno dei diretti interessati ha confermato ufficialmente la relazione. Alcuni esperti di gossip, come Alessandro Rosica e Amedeo Venza, hanno parlato di incontri occasionali tra i due. Tuttavia, il tutto è naufragato con la successiva storia tra Stefano e Caroline Tronelli, che ha di fatto chiuso ogni possibile sviluppo sentimentale con Angela, lasciando i fan con la curiosità di cosa sarebbe potuto accadere.

Angela Nasti svela il fidanzato misterioso: il volto del suo nuovo amore

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una nuova indiscrezione: Angela Nasti avrebbe iniziato a frequentare il calciatore Cyrill Ngonge. Nato nel 2000 a Uccle, in Belgio, Ngonge è un’ala offensiva che ha iniziato la carriera nel Club Bruges, passando poi per PSV, RKC Waalwijk e Groningen, prima di approdare in Italia con il Verona. Nel gennaio 2024 è stato acquistato dal Napoli per circa 18 milioni di euro, conquistando con il club lo scudetto 2025, e questa estate si è trasferito in prestito al Torino.

La svolta è arrivata poche ore fa, quando Angela Nasti ha condiviso sui social una foto del giovane calciatore di spalle, ufficializzando così la relazione.