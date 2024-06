Nuovo amore per Anna Falchi. La showgirl e conduttrice, dopo aver messo fine alla relazione con Andrea Crippa, ha ritrovato il sorriso accanto ad un uomo molto più giovane di lei. Chi è il fortunato?

Anna Falchi ha un nuovo compagno più giovane: chi è?

Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato Anna Falchi insieme a quello che sembra essere il nuovo compagno. Dopo aver detto addio ad Andrea Crippa, vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini, la showgirl e conduttrice ha iniziato a frequentare un uomo più giovane di lei di ben 18 anni. Il fortunato risponde al nome di Simone Barbato.

Anna Falchi e Simone Barbato: il bacio parla chiaro

Anna Falchi, 52 candeline all’attivo, è stata immortalata mano nella mano con Simone Barbato, 34 anni. I due hanno trascorso la serata insieme a Roma, prima a cena in un locale e poi per le vie del centro. Tra abbracci e carezze, i paparazzai hanno immortalato anche diversi baci passionali. La coppia non ha confermato la love story, ma i vari kiss parlano chiaro.

Chi è Simone Barbato?

Il nuovo compagno di Anna è uno psicologo clinico che recentemente ha partecipato a un programma televisivo. E’ anche un imprenditore di successo, fondatore insieme ad altri soci di un’azienda attiva nel campo della psicologia digitale.