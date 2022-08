Anna Heche “non è stabile, è in coma”: cosa è emerso dalle indagini

L'attrice Anne Heche è in coma a seguito del grave incidente da lei avuto a Los Angeles. Tutto quello che c'è da sapere.

L’attrice di Sei giorni, sette notti Anne Heche ha avuto un terribile incidente a Los Angeles. La polizia starebbe indagando per guida in stato d’ebrezza.

Anne Heche: l’incidente

Alcuni giorni fa l’attrice americana Anne Heche ha avuto un terribile incidente: la sua macchina si è schiantata contro un’abitazione nel quartiere Mar Vista di Los Angeles e ha preso fuoco.

L’attrice è stata ricoverata in ospedale e sembra che le sue condizioni non sarebbero delle migliori: è in coma farmacologico e ha riportato gravi ustioni.

Inoltre avrebbe una lesione poilmonare significativa. Al momento, secondo indiscrezioni, le indagini si starebbero concentrando sulle sostanze assunte dall’attrice prima di mettersi alla guida ed è possibile che si tratti di un caso di guida in stato d’ebrezza. Sulla questione non sono ancora emerse conferme e nel frattempo molti si sono riversati sui canali social dell’attrice con messaggi d’affetto nei suoi confronti.

La vita privata

Anne Heche è stata per anni la compagna della conduttrice Ellen DeGeneres ed è madre di due figli, Atlas e Homer. L’attrice ha sempre vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo e non si sa molto della sua vita sentimentale al momento dell’incidente. In tanti tra i suoi fan sono in attesa di saperne di più.