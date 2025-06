Il programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, continua a far parlare di sé anche dopo la fine dell’ultima edizione, stavolta per una puntata misteriosamente mai andata in onda.

Anna Pettinelli a Belve: il motivo della cancellazione della puntata

Protagonista dell’intervista cancellata sarebbe stata Anna Pettinelli, storica voce radiofonica e figura di spicco del talent Amici di Maria De Filippi.

Secondo quanto riportato da Dagospia, attraverso un retroscena firmato dal giornalista Giuseppe Candela, l’intervista sarebbe stata registrata ma scartata dalla messa in onda perché giudicata “troppo moscia” e poco incisiva rispetto agli standard del programma, noto per lo stile diretto e senza filtri. Nessuna conferma è arrivata né dalla conduttrice né dalla Pettinelli, il cui silenzio contribuisce ad alimentare il mistero.

Anna Pettinelli ancora nel corpo docente di Amici?

Nel frattempo, il nome della Pettinelli continua a far discutere anche per il suo ruolo ad Amici, dove i suoi giudizi spesso taglienti dividono pubblico e colleghi. Mentre i casting per i nuovi allievi del talent sono già in corso, resta da capire se l’insegnante sarà riconfermata nel corpo docente. La produzione non ha ancora reso note decisioni ufficiali, ma è chiaro che, anche lontana dai riflettori, Anna Pettinelli continua a essere al centro dell’attenzione.