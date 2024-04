Un duetto inaspettato che ha conquistato i fan, durante il concerto di Annalisa a Firenze. A sorpresa è arrivata sul palco la collega Emma Marrone.

Annalisa in concerto, Emma sul palco a sorpresa: il duetto inaspettato

Annalisa ha iniziato il suo tour in giro per i palazzetti italiani, realizzando anche il suo sogno di cantare all’Arena di Verona. Nell’ultima tappa a Firenze c’è stato un duetto inaspettato, una vera e propria sorpresa per i fan. Sul palco è salita con lei l’amica e collega Emma Marrone. Si sono esibite sulle note di Apnea, brano che Emma ha portato a Sanremo. Annalisa non aveva annunciato questo duetto, per cui è stata una bellissima sorpresa per tutti i suoi fan. Il duetto è stato davvero molto apprezzato, grazie anche allo straordinario talento delle due cantanti.

Emma al concerto di Annalisa, sorpresa ai fan: amiche e colleghe

Annalisa ed Emma hanno un passato molto simile. Entrambe sono state artiste molto amate all’interno della scuola di Amici, in due edizioni diverse, e hanno partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Oltre ad essere due colleghe sono anche due grandi amici. Hanno due voci davvero molto amate e un talento incredibile, come hanno dimostrato ancora una volta sul palco cantando insieme.