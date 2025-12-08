Ivana Spagna, ospite del programma Mediaset, ha parlato dei recenti problemi di salute che le hanno fatto vivere momenti davvero difficili.

Ivana Spagna voce e volto degli anni 80′ in Italia ed in Europa è tornata a mostrarsi davanti alle telecamere raccontando cosa ha vissuto e provato negli ultimi due anni di vita. Momenti difficilissimi che non le hanno fatto perdere la speranza in un domani migliore ed ancora sulla cresta dell’onda. Vediamo cosa le è accaduto.

La difficile accettazione della scomparsa della madre

Ivana Spagna ha scelto “Verissimo” il programma condotto da Silvia Toffanin per parlare del suo recente passato. Questo momento ha avuto il suo atto topico con la depressione, arrivata dopo la scomparsa della madre della cantante.

Spagna ha scelto di “spogliarsi” di tutto nel suo libro dove racconta dettagliatamente cosa ha provato, lo stralcio che riportiamo è pubblicato dal sito Leggo.it – “Avevo deciso che non volevo più vivere ed avevo pianificato il mio ultimo giorno.

Si sarebbe dovuta suicidare in doccia, dopo aver redatto il testamento ma a salvarla, per fortuna, ci ha pensato la sua gatta che miagolava in cerca di attenzione.

La grave infezione alla gamba che l’ha colpita

Nel proseguo della chiaccerata con la presentatrice, Spagna ha anche spiegato l’infezione alla gamba di cui è stata vittima.

Ad aprile, durante il tour ha avuto una trombosi con flebite, il calvario è continuato in ospedale dopo che ha avuto un’ulcera.

Si curava al termine dei concerti del suo tour, che non ha voluto interrompere sino al momento dell’intervento. “Ho rischiato di perdere la gamba. Mi hanno fatto un trapianto di pelle”.

In studio è arrivata camminando sulle sue gambe, anche se ammette – “fino a quattro giorni fa usavo le stampelle”.

Il dolore è ancora presente e lo sarà sino a che la zona dove è stato effettuato il trapianto non si sarà completamente cicatrizzata: “Sono sei-sette mesi che ho dolore e soffro tutti i giorni”.

La decisione di confessarsi a Verissimo le fa onore, la speranza dei fan è di rivederla nel 2026 sui palchi di tutta Europa a cantare le sue hit più celebri.