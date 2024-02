Papa Francesco ha dovuto annullare le udienze previste per sabato 24 febbraio: il Pontefice non sta bene

Ancora qualche piccolo problema di salute per Papa Francesco, che ha deciso di annullare tutte le udienze che erano previste per la giornata di oggi, sabato 24 febbraio. La Sala Stampa Vaticana ha diramato una nota ufficiale in cui ne fornisce conferma.

Annullate le udienze di Papa Francesco: il Vaticano spiega i motivi

“A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi” – così la Sala Stampa Vaticana ha spiegato in un comunicato ufficiale, breve e diretto, i motivi per cui Papa Francesco non potrà sostenere oggi le udienze che erano previste. L’Angelus della domenica, secondo quanto raccontato dall’Ansa, dovrebbe invece essere confermato, salvo ulteriori complicazioni.