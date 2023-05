Anteprima del video "Mille Motivi" del cantautore Marco Achtner

Milano, 26 mag. (askanews) – In anteprima il video di “Mille motivi” il nuovo singolo di Marco Achtner. Il cantautore e produttore da milioni di stream (che con le sue canzoni ha scalato le classifiche dance di molti paesi europei) racconta nel suo nuovo brano quel momento che divide un passato agrodolce dalla voglia di correre verso il domani.

Luci stroboscopiche, sintetizzatori, linee di basso, un timbro di voce inconfondibile ed un ritmo tutto da ballare: questi gli ingredienti di “Mille motivi” di Achtner che nel videoclip, diretto da Gabriel Peres, omaggia gli anni ’80 e i suoi colori indimenticabili.

“Tutti abbiamo un genere di musica che ci fa stare bene, io ne ho tanti e totalmente agli antipodi ma mi sento completo solo quando la mia mente si perde in quei contrasti sonori come se fossero una parte di me. Mi sono sempre immaginato l’arte come una proiezione della mente dove non esistono nè confini nè muri divisivi, in cui si è liberi di “passeggiare” tra i vari generi senza bisogno di troppe spiegazioni. In “Mille motivi” provo a raccontare proprio questa sensazione che vivo ogni volta che scrivo qualcosa” – racconta l’artista che con i suoi brani ha venduto migliaia di copie in tutta Europa, arrivando più volte al numero 1 delle classifiche dance in Italia e in TOP10 in Inghilterra, al fianco di artisti del calibro di Lady Gaga e Kylie Minogue.

Fusione fresca e sperimentale di suoni che ci ricordano gli anni ’90, testi mai banali da cantare a squarciagola che sanno raccontare momenti autentici e personali, ponti che uniscono e muri che cadono come solo la musica sa fare, una voce unica e riconoscibile.

È questa la formula vincente di Marco Achtner, l’artista che sta cambiando le strade del nuovo pop elettronico e che da quasi dieci anni è tra i massimi esponenti della musica elettronica italiana all’estero.

Non è un caso infatti che Mogol, il più grande autore della musica contemporanea italiana, lo abbia scelto per scrivere (e produrre) insieme “Il mondo dei grandi”.

Nel singolo, prodotto da Eros Nanni e in vendita in tutti i negozi digitali dal 26 maggio, è presente anche un LATO B. Una versione unplugged piano e voce che è l’ennesima dimostrazione della versatilità di Marco Achtner e della sua musica.