Antica Trattoria Poste Vecie: un autentico viaggio nella storia e nei sapori tipici di Venezia

Nel cuore di Venezia, all’interno della cornice del mercato del pesce, sorge l’Antica Trattoria Poste Vecie, un ristorante storico esclusivo, un tempo sede di un ufficio postale, che oggi incanta i suoi ospiti con un’atmosfera intrisa di storia e cultura. Luogo perfetto per concedersi una cena romantica tipicamente veneziana, a base di specialità uniche, permette ai clienti di intraprendere un vero e proprio percorso fra tradizione e innovazione.

La proposta dell’Antica Trattoria Poste Vecie, Ristorante Romantico Venezia, è un autentico omaggio alla tradizione lagunare. Offre, infatti, un’ampia selezione di specialità, prevalentemente di pesce, che spaziano dal famoso baccalà mantecato alla granceola, fino alle seppie alla veneziana. La vicinanza al mercato del pesce di Rialto permette ai cuochi di utilizzare prodotti freschi e di stagione, garantendo un’esperienza culinaria di altissima qualità.

Oltre al tradizionale menù, il ristorante offre anche un menù degustazione, costantemente aggiornato in base alla stagionalità, per condurre gli ospiti in un viaggio culinario indimenticabile. Il tutto, naturalmente, è accompagnato da una ricca carta dei vini, con proposte del territorio, dei dintorni e nazionali.

Il Poste Vecie non è solo un ristorante, ma un luogo carico di storia, dove in passato Casanova incontrava le sue donne preferite davanti ai caminetti risalenti al 1500, ancora funzionanti e incastonati in pareti decorate con affreschi del Cherubini. Ciò lo rende il luogo ideale per cene romantiche e momenti speciali.

Il ristorante sorge in un locale dove un tempo c’era l’ufficio postale. Oltre alle due sale principali, la Sala dei vizi e la Sala delle missive, decorate con bolle di trasporto, lettere e monete della Serenissima, dispone di un accogliente giardino estivo, ricavato da una corte tipica veneziana, all’ombra di una vite selvatica.

Proprio dal giardino, gustando ottimi piatti tipici, gli ospiti possono essere coccolati dall’atmosfera tipica veneziana, osservando l’attività frenetica del mercato del pesce. Nella stagione invernale, il giardino si trasforma in una sala perfettamente riscaldata, senza perdere il contatto con la pescheria grazie ad un’apposita finestra che dona una veduta suggestiva.

Oltre alla sua offerta culinaria, l’Antica Trattoria Poste Vecie propone servizi di Catering e Banqueting, sia per eventi privati, aziendali, agenzie e wedding planner. Organizza Cooking Class, per offrire l’opportunità ai partecipanti di imparare a lavorare il pesce e la pasta fresca, nonché pacchetti romantici per coppie, ideali per stupire il proprio partner in un’occasione speciale.

Direttamente dal sito ufficiale del ristorante, raggiungibile all’indirizzo www.postevecie.com, i clienti possono scoprire gli eventi in programmazione: Vigilia di Natale 2023, Capodanno 2024, Pasqua 2024 e non solo. Mentre per prenotazioni o ulteriori informazioni, infine, è sufficiente contattare l’Antica Trattoria Poste Vecie tramite numero telefonico o indirizzo e-mail.