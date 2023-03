Anticipazioni Amici del 25 marzo: chi sarà eliminato?

Eccoci con le anticipazioni ufficiali di Amici 22, valide per la puntata che andrà in onda oggi 25 marzo in prima serata su Canale 5. Come sempre alla conduzione avremo Maria De Filippi. Dopo un po’ di attesa abbiamo finalmente il nome dell’eliminato di questa puntata: il cantante Piccolo G. La scorsa settimana a essere eliminati sono stati il cantante NDG e la ballerina Megan. Tra gli ospiti ci sarà invece Enrico Brignano. Si parlava anche di un ritorno di Pio e Amedeo, ma la loro presenza deve essere ancora confermata. Anche stasera si affronteranno le tre squadre di talenti, guidate rispettivamente dai professori Zerbi-Celentano, Todaro-Arisa e Cuccarini- Emanuel Lo.

Anticipazioni Amici: chi è andato al ballottaggio?

Come informa SuperguidaTV, Piccolo G, Aaron e Isobel sono stati mandati al ballottaggio. Gli ultimi due si sono salvati. Piccolo G ha cantato “Acquario”, mentre Aaron “Universale”. Isobel ha invece ballato sulle note di “Total eclipse of my heart”. Alla fine a essere eliminato in maniera definitiva è stato Piccolo G.

Il discorso di Maria a Piccolo G

Maria De Filippi ha fatto un discorso a Piccolo G prima che questi andasse via definitivamente. La conduttrice ha detto al giovane artista che quando è emozionata mangia una caramella, per eliminare la saliva dalla bocca. Maria ha poi offerto una caramella a Piccolo G. L’artista pensava di non essere apprezzato dal pubblico ma durante la sua ultima esibizione tutti si sono alzati in piedi.