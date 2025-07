Ci siamo, mercoledì 23 luglio andrà in onda la quarta puntata di “Temptation Island “e , ne vedremo davvero delle belle! Ecco le anticipazioni.

Temptation Island 2025: mercoledì 23 luglio la quarta puntata

Questa edizione di “Temptation Island“ è senza dubbio una delle più interessanti, perché davvero piena di colpi di scena.

Se nelle prime puntate tutta l’attenzione è stata rivolata principalmente alla coppia, anzi all’ormai ex coppia, Alessio-Sonia M., ora è tempo di dedicarsi agli altri concorrenti. La quarta puntata andrà in onda mercoledì 23 luglio, sempre in prima serata su Canale 5. Filippo Bisciglia è pronto ad accompagnare i telespettatori nel viaggio dei sentimenti, con le coppie ancora “in gara”, ovvero Valentina e Antonio, Simone e Sonia B., Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario e Denise e Marco. Cosa succederà nelle quarta puntata? Ecco le anticipazioni!

Temptation Island 2025, le anticipazioni della quarta puntata: spunta un bacio tra fidanzato e tentatrice?

Pronti per la quarta puntata di “Temptation Island“? Appuntamento per mercoledì 23 luglio, queste le anticipazioni. Sarà una puntata davvero ricca di colpi di scena, Valentina si lascerà andare a un pianto disperato, ammettendo: “non lo so spiegare a parole quello che provo per lui”, mentre Marco è sempre più senza parole per il comportamento di Denise, sempre più vicina a Flavio: “ma questa ha capito che è fidanzata?”. Ma non è finita qui, Sonia B. vedrò infatti il fidanzato Simone vicino al bacio con una delle tentatrici: “mi vergogno di averlo avuto accanto come uomo”. Infine Antonio cercherà di fuggire dal villaggio! Insomma, sarò davvero una puntata da non perdere!