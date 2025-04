Nella serata di lunedì 31 marzo è stata registrazione una nuova puntata di Uomini e Donne, in onda ogni giorno alle 14:45 su Canale 5. Al centro della puntata il trono di Gianmarco Steri. Ecco cosa è accaduto.

Anticipazioni Uomini e Donne, novità sul trono di Gianmarco Steri: scatta un nuovo bacio

Secondo le anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne, di ieri sera lunedì 31 marzo, e diffuse da Gemma Palagi, grande spazio riservato al trono di Gianmarco Steri. Cosa è accaduto?

Gianmarco ha rifiutato di vedere le due corteggiatrici Francesca Polizzi e Cristina Ferrara, dopo che le due erano uscite per inseguirlo. Infatti, nell’ultima registrazione del 30 marzo, Gianmarco si era infuriato con le sue corteggiatrici per la mancanza di reazioni al bacio scattato con Nadia Di Diodato e per questo aveva deciso di lasciare lo studio.

La nuova registrazione è iniziata mostrando che le due corteggiatrici hanno inseguito Gianmarco, ma lui ha deciso di non voler chiarire con nessuna delle due. Entrambe erano visibilmente scosse, in studio, Francesca più disperata, mentre Cristina ha mantenuto la calma. Poi viene mostrata una nuova esterna con Nadia…

Il secondo bacio tra Gianmarco e Nadia

Nella nuova esterna mostrata tra Gianmarco e Nadia è scattato il secondo bacio tra i due. Gianmarco ha raggiunto Nadia in camerino, dove hanno discusso dell’atteggiamento di Cristina. In studio Gianmarco sostiene che Cristina non sappia dimostrare il suo interesse per lui, mentre la corteggiatrice ha dichiarato che non vede emozioni tra lui e Nadia ed è tutta questione di ormoni.

Tra Francesca e Gianmarco è nata una discussione molto accesa, parlando anche di sponsorizzazione. Francesca ha risposto alle accuse secondo le quali lei si troverebbe lì solo per sponsorizzare brand sui social, affermando che anche il tronista l’ha fatto, ma Gianmarco si è giustificato affermando che si trattava solo di pubblicità per alcuni suoi amici.

In conclusione la corteggiatrice ha ammesso che l’interesse che aveva per Gianmarco è un po’ andato a scemare ed è probabile che non ritorni. Alla fine, il tronista è apparso molto complice con Nadia Di Diodato, con cui ha ballato al centro studio.