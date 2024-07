Paura per lo chef del programma di Antonella Clerici: "Preso a pugni in mezzo...

Sergio Barzetti, chef della trasmissione televisiva di Antonella Clerici, è stato aggredito per strada vicino al suo ristorante.

Antonella Clerici, paura per lo chef del suo programma: “Preso a pugni in strada”

Nella serata di giovedì, Sergio Barzetti, famoso chef del programma “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici, è stato aggredito da un uomo e una donna mentre caricava un furgone vicino al suo ristorante, come riportato dall’avvocato Carlo Alberto Cova. I due aggressori, conosciuti per episodi simili, lo hanno inizialmente insultato, poi l’uomo lo ha colpito con dei pugni davanti a diversi testimoni. Le lesioni sono fortunatamente lievi e guaribili in sette giorni. Verrà presentata una denuncia. L’aggressore, cittadino di origine nordafricana, ha anche filmato l’aggressione.

Barzetti aggredito in strada: “Ho già ricevuto minacce”

“Non è la prima volta che ho problemi di questo genere, ho già ricevuto minacce e sono coinvolto in processi per stalking in cui sono parte lesa. Questo episodio, però, è stato particolarmente grave e ha visto questi due individui aggredirmi mentre stavo finendo di caricare il furgone dopo il lavoro al ristorante. La situazione è degenerata, ma continuerò ad andare avanti” ha dichiarato Barzetti, che insieme al suo staff ha deciso di anticipare le vacanze e chiudere in anticipo il suo ristorante.