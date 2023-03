Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: la confessione sui figli

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 7 e, una volta lasciato il programma, ha confessato alcuni retroscena sulla sua storia con Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi e Edoardo: il desiderio di un figlio

Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha instaurato un legame speciale con Edoardo Donnamaria e, ora che entrambi hanno lasciato la casa del reality show, continuano a mostrarsi più felici e uniti che mai. L’ex schermitrice ha confermato che la sua storia con Edoardo sarebbe importante e ha anche rotto il silenzio in merito alla possibilità di avere un figlio insieme a lui. “Beh in realtà ne avevamo parlato anche in casa, siccome è una storia importante abbiamo pensato anche poi in futuro di andare oltre, io per la prima volta ho pensato di diventare madre questo sì, ma l’ho pensato solo con lui, è una cosa importante. Lui questa cosa già me l’aveva detta inizialmente, mi aveva detto ‘io con te ho voglia di diventare padre’”, ha ammesso Antonella.

Durante l’ultima diretta al GF Vip Antonella Fiordelisi è stata bersagliata dalle critiche per via di alcune delle sue affermazioni contro Micol Incorvaia e in tanti si chiedono se tra le due ci saranno ulteriori sviluppi.