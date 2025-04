A "The Couple" il parrucchiere ha parlato della sua ex fidanzata e della loro bambina: ecco cosa ha detto

Tra i concorrenti del nuovo programma tv “The Couple” c’è anche Antonino Spinalbese che, durante la puntata, ha parlato di Belen e della loro bambina Luna Marì. Ecco cosa ha detto.

Antonino Spinalbese e il rapporto con la figlia Luna Marì

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli sono una delle coppie formate la scorsa settimana durante l’esordio di “The Couple“. Nel corso della puntata di ieri, 14 aprile, il parrucchiere ha parlato a cuore aperto, sia dell’ex fidanzata Belen Rodriguez, sia della loro bambina Luna Marì. A Ilary Blasi, Antonino ha raccontato della sofferenza dell’essere lontano da sua figlia: “esco da lavoro e il mio primo pensiero è mia figlia. Se riesco ad andare da lei, prendo e vado. E’ la motivazione a tutto. Ho scoperto qual è la felicità. Sono riuscito ad accettare che non mi serve averla vicino fisicamente. Noi padri separati per essere felici dobbiamo anche abituarci al distacco.”

Antonino Spinalbese e il rapporto con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese ha parlato anche del suo legame con l’ex Belen Rodriguez, madre appunto di Luna Marì. Per la figlia il parrucchiere sarebbe infatti pronto a tutto: “rimango dell’idea che possa accettare qualsiasi cosa pur di farla felice. Posso anche non crearmi la famiglia, perché la mia famiglia non è mai cambiata. Questo è l’amore per mia figlia. Mi sono rinnamorato di sua madre, di sua nonna, dei suoi zii.”