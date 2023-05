Antonio Tajani a "Mezz'Ora in più": "Berlusconi non pensa di lasciare la guida di FdI"

Antonio Tajani a "Mezz'Ora in più": "Berlusconi non pensa di lasciare la gu...

Antonio Tajani a "Mezz'Ora in più": "Berlusconi non pensa di lasciare la gu...

Antonio Tajani a "Mezz'Ora in più": "Berlusconi non pensa di lasciare la gu...

Visto lo stato di salute precario di Silvio Berlusconi, le voci riguardo il suo addio a Forza Italia si sono susseguite nelle ultime settimane. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato della questione a “Mezz’ora in più” rassicurando gli elettori: “Berlusconi lo ha detto in maniera molto chiara, non ci pensa per niente a lasciare la guida di Forza Italia“.

Cosa ha detto Antonio Tajani a” Mezz’ora in più” su Berlusconi

Durante l’intervista a “Mezz’ora in più” su Rai 3, tra i diversi temi toccati Antonio Tajani è stato interpellato anche sulle prossime mosse di Silvio Berlusconi, che lo scorso mese è stato ricoverato in ospedale.

Il ministro degli Esteri si è espresso così parlando dell’ex presidente del Consiglio: “E’ stata una “emozione rivedere un leader, un amico, che con grande forza d’animo decide di essere presente. Non è da tutti, dopo un mese di ospedale, essere pronto a ricominciare le battaglie politiche”.

Durante la Convention di Forza Italia Berlusconi non si è tirato indietro: “Soltanto un grande leader dopo un mese di ospedale ha il coraggio di parlare per oltre 20 minuti“, ha continuato. “L’ho visto bene ieri, ha ancora tanto da dire e tanto da fare”. Per Tajani Berlusconi dovrebbe riuscire a partecipare anche al finale della campagna elettorale in Lombardia e a Brescia: “Conto che ci sarà il suo fondamentale, insostituibile contributo”.