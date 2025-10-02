L'84enne, dopo aver dato l'allarme, ha avuto un malore: ecco cosa è successo.

Un’anziana di 84 anni si trova ricoverata in rianimazione in seguito a un malore dopo essere stata rapinata in casa: i ladri le hanno portato via 100mila euro.

Viterbo, anziana rapinata in casa: portati via 100mila euro

Bruttissimi esperienza per una donna di 84 anni. Tre malviventi hanno fatto irruzione nella sua abitazione nel quartiere Mazzetta a Viterbo e l’hanno minacciata per farsi consegnare tutti i soldi e i gioielli che teneva in casa, per un valore complessivo di 100mila euro.

E’ stata la stessa anziana a dare poi l’allarme, chiamando sia il figlio che la polizia. Secondo le indicazioni della donna, i tre malviventi avevano l’accento straniero e sono scappati a bordo di un Suv nero. Non ha potuto vederli in volto perché era coperto.

Viterbo, anziana rapinata in casa: ora è in rianimazione

La signora di 84 anni rapinata in casa da tre malviventi a Viterbo, dopo aver chiamato il figlio e la polizia ha avuto un malore. L’anziana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale del capoluogo, dove attualmente si trova ricoverata in rianimazione in gravi condizioni. Sulla vicenda nel frattempo sta indagando la polizia, al fine di rintracciare i tre malviventi che hanno derubato l’anziana, portandole via soldi e gioielli dal valore complessivo di 100mila euro.