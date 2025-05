Un tragico episodio ha scosso la periferia di Milano, dove un’anziana di 82 anni è stata strangolata a morte nella propria abitazione. L’evento ha suscitato shock e incredulità quando una donna sudamericana ha chiamato il 112, rivelando che a compiere il crimine sarebbe stato il figlio 15enne. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di una vicenda inquietante.

Anziana strangolata dal vicino di casa 15enne

Un tragico omicidio ha scosso oggi pomeriggio il quartiere Vigentino di Milano, dove una donna di 82 anni è stata strangolata e aggredita con una lampada nella sua abitazione in via Bernardino Verro.

La vittima sarebbe stata uccisa da un ragazzo di 15 anni. Dopo l’orribile gesto, il ragazzo avrebbe confessato il crimine alla madre, che ha immediatamente allertato le autorità. Polizia di Stato e 118 sono intervenuti intorno alle 16, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Le indagini sono in corso per ricostruire i motivi dietro a questo gesto violento.

Anziana strangolata dal vicino di casa 15enne: il racconto choc alla madre

Secondo le prime ricostruzioni, nel pomeriggio di oggi il quindicenne si sarebbe recato a casa dell’anziana, ex vicina di famiglia e amica di lunga data della madre. Dopo un litigio, i cui motivi sono ancora da chiarire, la situazione è degenerata in un’aggressione mortale.

Il giovane, di origini dominicane, senza precedenti penali, ma con una storia di problematiche psichiatriche pregresse, avrebbe tentato prima di strangolare la donna, per poi colpirla violentemente alla testa con una lampada. Dopo il delitto, il 15enne è tornato a casa dalla madre, sempre nel quartiere Vigentino, e le ha confessato l’accaduto.

La polizia, insieme alla scientifica, sta eseguendo i rilievi del caso per fare chiarezza sulla dinamica. In accordo con il pubblico ministero dei Minorenni, si sta valutando il fermo del ragazzo con l’accusa di omicidio.