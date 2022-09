Anziana sviene sulla panchina, vegliata per due giorni dal cane appena adottato

L'ottantaquattrenne americana e residente in Texas Pearl Radcliffe era scomparsa da 48 ore: era svenuta su una panchina in mezzo alla strada

Pearl Radcliffe è una signora anziana residente in Texas che era data per dispersa da 48 ore. La donna non si trovava ormai da due giorni, ma è stata ritrovata in un parco. Pearl era svenuta su una panchina, a farle compagnia e a sorvegliarla, però, ci ha pensato Maximus, il suo cagnolino appena adottato.

Texas, anziana sviene sulla panchina per due giorni: il suo cane veglia su di lei

Di Pearl Radcliffe si erano ormai perse le tracce da due giorni e nessuno si sarebbe aspettato di ritrovarla su una panchina in mezzo ad una strada. La donna, residente a Houston, in Texas, non si trovava tra mercoledì 7 e venerdì 9 settembre, perché era rimasta svenuta su una panchina. Il suo nuovo cane, un labrador nero di nome Maximus, da lei appena adottato, le ha subito dimostrato grande fedeltà, restando a vegliare su Pearl senza mai allontanarsi.

L’arrivo dei soccorsi e la spiegazione di Pearl

Dopo due giorni alcuni agenti delle Forze dell’Ordine hanno rirovato la donna, che ha spiegato loro di essersi improvvisamente sentita male, mentre portava a passeggio il suo Maximus. L’anziana, che soffre da tempo di demenza senile e perdite di memoria, ha perso ben presto l’orientamento, restando su una panchina dove poi è svenuta.