Anziani senza cibo e igiene: 24 arresti in Rsa

Anziani senza cibo in casa di riposo

In una casa di riposo di Imperia sono stati arrestati 24 operatori per aver lasciato gli anziani senza cibo e senza fornire un servizio per l’igiene personale ai residenti della struttura.

La Guardia di Finanza ha posto agli arresti domiciliari 10 persone e ha sospeso 14 addetti dall’esercizio di un pubblico servizio. Le forze dell’ordine hanno scoperto maltrattamenti nei confronti degli anziani della Rsa Le Palme a Taggia.

L’operazione Praesidium, coordinata dalla Procura di Imperia ha consentito agli agenti di scoprire che gli anziani venivano lasciati senza cibo e igiene.

Le accuse nei confronti degli operatori

Gli operatori sono accusati di aver dato da mangiare in ritardo o non aver proprio somministrato i pasti agli anziani. Gli infermieri trascuravano anche l’igiene dei residenti nella casa di riposo. Gli indagati non avevano nessuno scrupolo nell’uso ripetuto di violenza fisica e psicologica sugli anziani.

Fondamentali nelle indagini sono state le intercettazioni ambientali e telefoniche che hanno permesso di scoprire che gli operatori non davano assistenza ai pazienti non autonomi che necessitavano di un cambio di postura.

Umiliazioni, percosse e minacce

Gli anziani subìvano umiliazioni di ogni genere, minacce verbali, venivano insultati e picchiati. Non venivano somministrati i pasti che a volte venivano addirittura buttati.

Gli operatori indicavano di aver eseguito tutte le attività sul diario giornaliero anche se in realtà non avevano dato la minima assistenza agli anziani.

Per fornire i servizi necessari ai residenti della Rsa sono state prese misure d’urgenza e sono stati sottoscritti degli accordi con i vertici dell’Asl.

