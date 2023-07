Anziano trovato morto in casa a Mezzago: i vicini non avevano notizie da giorni

Anziano trovato morto in casa a Mezzago: i vicini non avevano notizie da giorni

Mezzago, anziano trovato morto in casa: cadavere era in decomposizione

Il cadavere di un anziano di 75 anni è stato ritrovato morto in casa dopo alcuni giorni: grazie alle segnalazioni dei vicini di casa, le forze dell’ordine di Mezzago hanno ritrovato il cadavere già in decomposizione. Si aspettano i risultati dell’esame autoptico.

Anziano trovato morto in casa: tragica scoperta nella Brianza

Tragica scoperta a Mezzago (Brianza): Un anziano di 75 anni è stato ritrovato morto in casa, dopo alcuni giorni dalla sua scomparsa, grazie alla segnalazione dei vicini di casa.

Come riporta Monza Today, infatti, i vicini di casa non avevano avuto più sue notizie e così preoccupati che gli fosse successo qualcosa, hanno deciso di contattare le forze dell’ordine di Mezzago che si sono precipitate nel monolocale dell’anziano per accertarsi delle sue sue condizioni di salute.

Le indagini

Al loro arrivo, le forze dell’ordine brianzole hanno ritrovato il cadavere dell’anziano già in decomposizione nel suo appartamento di Piazza della Chiesa, segno che la morte quindi sia avvenuta nei giorni antecedenti al ritrovamento.

Si aspetta comunque l’esame autoptico per capire le cause del decesso. Secondo un primo esame effettuato dal medico legale, l’ipotesi più probabile al momento rimane quella del malore improvviso. Intanto però sull’accaduto indagano i carabinieri di Vimercate.