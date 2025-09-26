Il Capo delle Stato, Sergio Mattarella, ha lanciato un appello agli attivisti della Flotilla, appello diffuso dal Quirinale. Subito però è arrivata la risposta da parte degli attivisti.

Flotilla, l’appello di Sergio Mattarella: “Non rischiate l’incolumità”

In una nota diffusa dal Quirinale, Sergio Mattarella ha lanciato un appello agli uomini e alle donne a bordo della Flotilla, direzione Gaza.

Ecco cosa ha detto il Capo dello Stato: “MI permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza, di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà a destinato a bambini, donne, uomini di Gaza. Il valore della vita umana, che sembra aver perso significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato, con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona.” Gli attivisti della Flotilla hanno subito risposto all’appello di Mattarella.

Flotilla, la risposta degli attivisti a Sergio Mattarella

La portavoce per l’Italia della Global Sumud Flotilla, ha risposto così all’appello di Sergio Mattarella, che invitava la Flotilla ad accettare l’offerta del Patriarcato Latino di Gerusalemme per portare gli aiuti a Gaza: “non possiamo accettare questa proposta per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati. La questione degli aiuti è importantissima, non siamo pronti a valutare delle mediazioni, ma non cambiando rotta perché significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza poter fare nulla.”