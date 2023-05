Apple, arriva Personal Voice: lo smartphone parlerà con la nostra voce

In arrivo in casa Apple una nuova funzione chiamata Personal Voice: ecco cos'è e come funzionerà il gemello digitale della nostra voce

In arrivo il gemello digitale della nostra voce. A marchio Apple, ovviamente. Alle funzioni di accessibilità dei prodotti dell’azienda (iPhone, iPad, Mac) si aggiungerà a breve Personal Voice. Cos’è e come funziona?

In 15 minuti impara a parlare con la tua voce

Attraverso una registrazione di 15 minuti, nella quale è possibile pronunciare anche una serie di frasi casuali, lo smartphone sarà in grado di apprendere la nostra voce e di riprodurla. Tra gli scopi della nuova funzione di Apple c’è quello di permettere alle persone con malattie degenerative – destinate quindi alla perdita della voce – di continuare a comunicare con la versione di sintesi resa possibile dall’intelligenza artificiale sia in presenza di altri sia con telefonate e videochiamate sull’app di FaceTime.

Le garanzie di Apple sulla privacy

Se è vero che Personal Voice risulta un’interessante novità capace di prestarsi a molti utilizzi anche da parte di chi non ha impedimenti nella parola, c’è già qualcuno che ne mette in dubbio la piena legittimità. Sul rischio di un utilizzo illecito della sua funzione, Apple garantisce di aver preso una serie di misure per impedirne l’abuso. Anzitutto, la voce viene riconosciuta e sintetizzata solo all’interno del telefono o del tablet grazie al chip Apple Silicon che ha una componente (neural engine) molto potente e specializzata nel machine learning. Né il telefono né l’iPad forniscono altri dati nell’impostazione dello strumento. In secondo luogo, non è possibile generare una voce sintetica senza la collaborazione attiva della persona titolare della voce: non si possono caricare brani audio registrati (magari all’insaputa) della persona, né utilizzare vecchie registrazioni. Si tratta di tutte misure di garanzia finalizzate all’ottenimento di un sistema che sia agilmente accessibile e allo stesso tempo rispettoso di privacy e sicurezza.