Aprilia, muore bimbo di due anni: fatale una crisi respiratoria

Tragedia ad Aprilia, in provincia di Latina, dove un bambino di appena due anni è morto dopo aver accusato un malore improvviso. I sanitari del 118, intervenuti con un’eliambulanza, le hanno provate tutte per cercare di rianimarlo, ma i tentativi si sono rivelati inutili.

Bimbo di due anni muore ad Aprilia dopo crisi respiratoria: era affetto da grave patologia neuromuscolare

Secondo le prime informazioni che arrivano dal comune laziale, la causa più probabile che avrebbe portato alla morte del bimbo sarebbe una crisi respiratoria. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Aprilia per i rilievi del caso.

Secondo quanto riporta LatinaToday, il bambino era affetto da una grave patologia neuromuscolare. La comunità resta sgomenta di fronte ad una giovanissima vita volata in cielo in un battito di ciglia. La morte, soprattutto in questi casi, risulta ancor più inspiegabile.