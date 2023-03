Torino, bimbo morto durante intervento chirurgico

Sono nove i medici indagati per il caso del bimbo di 10 mesi morto presso l’ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo stava subendo un intervento chirurgico per curare una malformazione congenita polmonare, nel corso della quale la sua aorta sarebbe stata recisa per errore. Il bambino morì il 5 aprile 2021. Secondo quanto raccontato dall’edizione torinese della Repubblica, la responsabilità non ricadrebbe soltanto sul chirurgo che avrebbe effettivamente compiuto l’errore nel corso dell’intervento, ma la situazione sarebbe più complessa. Tuttavia, l’attenzione al momento si concentra sull’equipe che per prima ha operato il bimbo. Secondo le indagini sarebbe stato un episodio di corresponsabilità durante cui l’aorta sarebbe stata scambiata per un altro vaso sanguigno.

Bimbo morto a Torino: il chirurgo sarebbe stato chiamato in prestito da Le Molinette

Secondo quanto emerso finora il chirurgo non sarebbe stato esperto di interventi su bambini. Il primario del reparto bambini lo avrebbe chiamato in prestito da Le Molinette.

I medici si sarebbero accorti dell’errore più di 3 ore dopo

Come informa FanPage, si sarebbe verificato anche un problema relativo al monitoraggio dei valori del bimbo prima e dopo l’intervento chirurgico. I medici non si sarebbero accorti subito della recisione dell’aorta, ma solamente tre ore e mezza dopo l’operazione, quando la situazione era ovviamente già critica.