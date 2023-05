"È varicella", ma si tratta di una grave infezione: bimbo morto a 16 mesi

James, un bimbo di soli 16 mesi, è morto a causa di una grave infezione. I medici all’inizio pensavano che si trattasse di semplice varicella.

È morto di sepsi dopo che i medici hanno ripetutamente ignorato le preoccupazioni dei suoi genitori, diagnosticando i sintomi come «quelli della varicella». È stato il tragico destino del piccolo James Philliskirk, un bambino inglese, deceduto solo 16 mesi dopo la sua nascita.

È successo tutto nel maggio dello scorso anno, 2022, quando James è stato portato all’ospedale pediatrico di Sheffield. Nel corso di due distinte visite i medici hanno insistito sul fatto che il bambino soffrisse esclusivamente di varicella. Ma dopo le dimissioni, le condizioni di James sono peggiorate, e tre giorni dopo è stato trovato privo di sensi nel suo lettino dal padre.

«Ho sentito Daniel urlare. Abbiamo chiamato il numero d’emergenza che ci ha consigliato di iniziare la manovra di rianimazione…. quando sono arrivati i paramedici eravamo completamente sotto shock. Non abbiamo capito cosa stava succedendo. Mi sentivo in trappola perché c’erano così tante persone nella nostra camera da letto. Era come guardare un film. Non sembrava reale».