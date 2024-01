Negozio di alcolici in Arabia Saudita, sarà riservato ai diplomatici stranieri: è un tentativo del regime di rendere il paese più accogliente per i turisti stranieri

Nella capitale dell’Arabia Saudita, Riyad, è stato inaugurato il primo negozio di alcolici dopo oltre 70 anni.

Attualmente, la vendita è limitata al personale diplomatico proveniente da paesi non islamici, questo passo è interpretato come un tentativo del regime saudita di allentare le rigide norme, almeno per gli stranieri, nell’ottica di attirare più turisti e investimenti. Il principe ereditario Mohammed bin Salman, autore di diverse riforme, mira a trasformare il paese rendendolo più accogliente e meno rigido dal punto di vista sociale.

Arabia Saudita: le riforme “Vision 2030”

Il negozio, situato nel quartiere diplomatico, vende liquori, vino e birra, richiedendo ai clienti documenti d’identità per verificare il loro status diplomatico. L’acquisto sarà gestito attraverso un’app mobile e soggetto a limiti mensili con un sistema di punti. Questo evento si inserisce nel contesto delle riforme “Vision 2030” che cercano di diversificare l’economia saudita e migliorare l’immagine del regime, nonostante persistenti critiche per violazioni dei diritti umani.