Paura in provincia di Verona, dove ad Arbizzano un enorme incendio ha messo in ginocchio la zona industriale.

C’è già un ferito grave e molte aziende sono state evacute. Allarme in Valpolicella e a Verona.

Arbizzano, spaventoso incendio nella zona industriale

L’azienda alimentare da cui è partito il rogo è il salumificio Coati, che si trova nel comune di Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. Nonostante ad andare a fuoco si stata solo quest’azienda, tutta la zona industriale è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Il bilancio attuale è di un ferito in maniera grave che per salvarsi la vita si è lanciato da una finestra.

L’infortunato è attualmente ricoverato presso l’ospedale Borgo Trento. Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incendio sono giunti anche i tecnici dell’Arpav che stanno monitorando la qualità dell’aria.

Le comunicazioni dei sindaco di Negrar di Valpolicella e del comune di Verona

Il sindaco del comune di Negrar di Valpolicella ha comunicato ai suoi cittadini:

“Per motivi precauzionali, non conoscendo la composizione della nube, si invita la cittadinanza a non esporsi in luoghi aperti e tenere gli infissi chiusi entro il raggio di un 1 km dallo stabilimento Coati sito nella zona industriale di Arbizzano”.

Poi ha concluso:

“Si consiglia di evitare il consumo di prodotti dell’orto o di lavarli molto accuratamente”, segnala il comune di Negrar di Valpolicella”.

La nube di fumo si è spinta fino a Verona e il sindaco, attraverso i Social Network, ha consigliato ai cittadini di stare a casa e chiudere porte e finestre per evitare l’inalazione dei fumi provenienti dall’incendio.