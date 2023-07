È stato ritrovato ad Arezzo il bimbo di 11 anni, residente nel comune di Civitella in Val di Chiana, che era scomparso da ormai quasi 24 ore.

Bimbo di 11 anni ritrovato ad Arezzo

È stato ritrovato il bambino di 11 anni di cui non si avevano tracce da ieri – mercoledì 26 luglio – ad Arezzo. I suoi genitori, allarmati non vedendolo rincasare, avevano cominciato le ricerche autonomamente, per poi chiedere aiuto alle forze dell’ordine. È stata proprio la Polizia ha ritrovare il piccolo, come reso noto da un comunicato:

«Si sono concluse positivamente le ricerche del minore residente a Civitella in Val di Chiana, che si era allontanato da casa alle ore 15:00 di ieri. Il ragazzo è stato rintracciato in centro dal personale della polizia di Stato, con il concorso di tutte le forze impegnate nell’attività di ricerca».

Le operazioni di ricerca

Stando alle prime ricostruzioni, il bambino si sarebbe allontanato intorno alle ore 15:00 e non avrebbe fatto più ritorno. L’ultima traccia telefonica risaliva alla zona Campo di Marte, dietro la stazione ferroviaria di Arezzo, nella serata di ieri. Poi il nulla: anche il dispositivo cellulare era spento.

Secondo i genitori, il bambino avrebbe potuto allontanarsi da casa volontariamente, salendo sul treno che collega la stazione di Badia al Pino ad Arezzo. Fortunatamente il ragazzo è stato trovato sano e salvo.