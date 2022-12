Argentina campione in Qatar: da Buenos Aires a Napoli, il mondo è in festa

Argentina campione in Qatar: da Buenos Aires a Napoli, il mondo è in festa

Argentina campione in Qatar: da Buenos Aires a Napoli, il mondo è in festa

Da Buenos Aires a Madrid, da Luisal a Napoli: la vittoria dell’Argentina, campione ai Mondiali di calcio in Qatar, ha fatto scatenare i tifosi in festa in tutto il mondo.

Argentina campione in Qatar: da Buenos Aires a Napoli, il mondo è in festa

A distanza di 36 anni dall’ultima volta, l’Argentina riconquista il titolo di campione del mondo. Il rigore segnato da Montiel ha dato il via alla festa in campo e non solo. Lo stadio di Lusail, infatti, non è l’unico luogo in cui i tifosi sono in lacrime e in fermento. Da un capo all’altro del mondo, esplodono i festeggiamenti.

Sui social, sono numerose le testimonianze che si stanno susseguendo dalla fine dei rigori che mostrano video e scatti degli argentini che esultano tra le strade di Buenos Aires.

🇦🇷🥳 ¡Comienza una fiesta interminable! 🙌 Miles de hinchas de @Argentina celebran al campeón del mundo en el Obelisco de Buenos Aires. #CreeEnTuContinente pic.twitter.com/qkbbvM1hum — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 18, 2022

La capitala argentina, tuttavia, non è l’unica città in cui si festeggia.

Il clima di euforia e giubilo è esploso anche a Madrid, dove i tifosi della Nazionale campione del mondo si sono radunati in strada a frotte; a Parigi, dove i supporter dell’Argentina esultano nei bar; a Londra; a Montevideo, in Uruguay; a Bruxelles, in Belgio; a Bangalore, in India; a Quito, in Ecuador; a Karachi, in Pakistan.

Festa, ovviamente, anche a Luisal, in Qatar, la città che ha ospitato i Mondiali di calcio 2022.

I festeggiamenti a Napoli e il legame della città con l’Argentina

Il trionfo dell’Argentina di Lionel Messi in Qatar è stato festeggiato anche in Italia e, in particolare a Napoli. Gli argentini presenti in città, infatti, stanno assaporando la vittoria riversandosi nelle strade partenopee, radunandosi dinanzi al murales di Maradona o in luoghi come Piazza Dante, il Centro Direzionale o il Centro Storico, dove i locali sono stati presi d’assalto.

Del resto, dato il legame che Napoli ha con Maradona, è forte anche il nesso con il Paese sudamericano. E, 36 anni fa, fu proprio l’Argentina del Pibe de Oro a portare a casa la tanto ambita Coppa, riconquistata in Qatar.