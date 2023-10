Saranno l’ultraliberista Javier Milei e il progressista Sergio Massa ad affrontarsi al ballottaggio delle elezioni presidenziali in Argentina, previste per il prossimo 19 novembre. Con più dell’84% dei seggi scrutinati, Massa (JxP) è risultato essere in testa col 36,1% delle preferenze, seguito dall’ultra-liberista Milei (Lla) arrivato al 30,3%. Si ferma invece Patricia Bullrich (Jxc) che non è riuscita a tenere il passo coi primi due, fermandosi al 23,7%.

Argentina, elezioni presidenziali: Massa in testa

Il conteggio dei voti ha portato una sorprendente vittoria al leader del centrosinistra di Union por la patria, con il 36,5% dei voti al primo turno, mentre l’anarco-capitalista della Libertad Avanza si è piazzato al secondo posto con il 30%. Questo risultato ha segnato un notevole ribaltamento rispetto alle primarie generali di agosto e ha portato a una nuova polarizzazione politica nel paese.

Argentina, elezioni presidenziali: esce Bullrich

La conservatrice Patricia Bullrich di Juntos por el cambio è uscita sconfitta dalla corsa per la Casa Rosada, ottenendo il 23,8% dei voti. Gli analisti ritengono che una parte significativa dei suoi sostenitori potrebbe ora orientarsi verso l’estrema destra.

Argentina, elezioni presidenziali, Bullrich: “Non ci congratuleremo”

Chiudendo a qualsiasi intesa col peronismo, Bullrich ha affermato tramite alcune dichiarazioni riportate da TgCom24: “Non ci congratuleremo con uno dei ministri del peggior governo che questo Paese abbia mai avuto”.