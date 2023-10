Lo scorso 7 ottobre i terroristi di Hamas hanno compiuto un efferato attacco su larga scala con l’obiettivo di colpire Israele. Da quel momento è di nuovo impazzata una guerra senza esclusione di colpi tra le due compagini che purtroppo ha coinvolto anche numerosi civili, soprattutto localizzati nella zona della Striscia di Gaza. Anche lo Stato ebraico, però, conta diverse perdite e in loro memoria gli studenti dell’università di Tel Aviv hanno pensato ad una splendida iniziativa.

Università di Tel Aviv: il ricordo delle vittime di Hamas

Siamo nell’ateneo di Tel Aviv e in platea ci sono tante sedie su cui non è seduto nessuno. Le poltroncine, però, non sono vuote: su di esse sono state poste le foto di mille israeliani colpiti da Hamas. Si tratta soprattutto di giovani, uomini o donne, che sono stati rapiti, sono scomparsi o sono stati uccisi dai terroristi in queste due settimane di guerra. Un colpo d’occhio davvero impattante che ha reso l’iniziativa del sindacato studentesco virale su tutti i social. L’obiettivo, spiegano dall’Ateneo, è quello di “Dare sostegno gli sforzi di diplomazia pubblica di Israele ed esporre gli orrori dell’attacco terroristico di Hamas“.