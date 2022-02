Arisa e Vito Coppola: in che rapporti sono rimasti

Dopo la fine del loro flirt Arisa e Vito Coppola si ritroveranno insieme anche a Il Cantante Mascherato.

Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, Arisa e Vito Coppola si ritroveranno insieme anche a Il Cantante Mascherato, anche se lei ricoprirà il ruolo di giurata e lui sarà nel corpo di ballo. La cantante ha svelato come sarebbero rimasti i loro rapporti dopo la fine del programma.

Arisa: il rapporto con Vito Coppola

A Ballando con le Stelle è esploso un profondo legame tra Arisa e il ballerino Vito Coppola e, in tanti, si sono chiesti se quella tra i due non si potesse trasformare presto in una liaison. I due, nonostante più volte siano stati avvistati in atteggiamenti intimi, non hanno mai confermato le voci in circolazione e, adesso, si ritroveranno insieme a Il Cantante Mascherato, al via dall’11 febbraio.

Arisa ha confessato che i suoi rapporti con Vito Coppola dopo la fine di Ballando con le Stelle sarebbero buoni: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci siamo dati tanto e ci daremo ancora tanto se Dio vuole. L’esperienza che abbiamo condiviso ci ha unito molto”, ha dichiarato la cantante.

Il flirt

In diretta tv durante Ballando con le Stelle lei e Vito Coppola si sono scambiati un bacio appassionato e per tanti è stata la conferma di una loro storia d’amore.

In seguito i due hanno ammesso di aver vissuto un flirt, che sarebbe durato però meno di un batter di ciglia: “Mi sento ancora molto legata a lui, ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo ua parte dell’amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede”, aveva detto.

Il bacio

Durante una loro esibizione a Ballando con le Stelle Vito Coppola aveva dato un bacio appassionato alla cantante e in seguito aveva dichiarato: “No, no, non lo sapevo prima. Sono una persona molto istintiva. In quel momento, ho fatto una presa e ho avvertito da parte di Arisa delle vibrazioni. L’ho guardata negli occhi, ho dimenticato il resto della coreografia e l’ho baciata. L’ho fatto e basta. Sono così, mi butto e mi assumo le conseguenze. È stato veramente un momento bellissimo”.