Vito Coppola e il bacio con Arisa: “Niente di più di un’amicizia”

Vito Coppola ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Arisa dopo il loro bacio in diretta a Ballando con le Stelle.

Dopo la loro esibizione a Ballando con le Stelle Arisa e Vito Coppola si sono scambiati un bacio appassionato che ha lasciato ipotizzare a qualcuno una liaison tra i due. Il ballerino ha smentito la questione.

Arisa e Vito Coppola: il bacio

Il ballerino Vito Coppola ha smentito le voci in circolazione riguardanti la sua presunta liaison con Arisa dopo il bacio che si sono scambiati a Ballando con le Stelle.

“Siamo molto complici. Il ballo prevede intimità fisica e lei durante le prime prove era molto rigida, poi si è sciolta”, ha spiegato il ballerino, e ancora: “Da fuori questa complicità può essere equivocata, ma non c’è niente di più di una solida amicizia”.

Coppola ha anche specificato che lui e Arisa si sono incontrati per la prima volta solo alcune settimane fa e che tra loro sarebbe sbocciata una splendida amicizia.

Anche Arisa ha rotto il silenzio in merito alla vicenda affermando: “Mi bacia solo davanti alle telecamere e poi è giovane, ha 29 anni, e io in questo momento non riesco a pensare all’amore”.

Arisa: la vita privata della cantante

Visti i trascorsi turbolenti di Arisa dal punto di vista sentimentale, in molti tra i suoi fan hanno sognato una liaison tra lei e il ballerino.

Di recente Arisa è stata al centro del gossip per la sua liaison con il manager Andrea Di Carlo, che le aveva chiesto di sposarlo. La relazione tra i due è finita in un nulla di fatto dopo svariati tira e molla. Oggi la cantante sarebbe single e per quanto riguarda Andrea Di Carlo Arisa ha preferito mantenere il massimo riserbo, senza svelare i motivi che li avrebbero condutti alla rottura.

Arisa: l’esperienza a Ballando con le Stelle

Arisa ha deciso di mettersi in gioco come concorrente di Ballando con le Stelle, a cui ha preso parte dopo aver svolto il ruolo di professoressa ad Amici.

“Tanto tempo fa Anna Tatangelo mi disse che era stata una delle esperienze più divertenti della sua carriera, quindi considerando che ero anche in un periodo in cui probabilmente mi andava bene anche qualcosa di divertente l’ho fatto”, ha affermato la cantante, e ancora: “Ho fatto questa scelta perchè volevo fare un’esperienza nuova e ballare”