Perla Vatiero da quando è uscita vincitrice dalla casa più spiata d’Italia ha visto il suo seguito sui social notevolmente aumentato e con esso anche i guadagni.

Nei video pubblicitari molti utenti hanno notato che non sempre è inserita in sovrimpressione la scritta “adv”, ossia quella che consente di identificare i contenuti di natura pubblicitaria. Spesso la scritta è nascosta dietro il suo nome o la sua immagine di profilo.

Nella puntata di Casa SDL in streaming web ieri, il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato con il presidente del Codacons del caso Ferragni. Tuttavia, Parpiglia ha deciso di segnalare il nome di Perla al presidente del Codacons:

«La ragazza che ha vinto il Grande Fratello sta sponsorizzando dei falsi guru e dei siti di scommesse. Fossi in voi io le darei un’occhiata perché non è giusto che Chiara Ferragni paghi per tutti mentre la Vatiero fa come vuole, fa pubblicità occulta e soprattutto di prodotti truffa».