Arisa ha spiegato perché non sarebbe stata convinta di sposare il manager Andrea Di Carlo.

Matrimonio annullato per Arisa e Andrea Di Carlo, il manager accanto al quale la cantante sembrava aver trovato finalmente la serenità. Arisa ha spiegato perché, a suo avviso, la proposta di matrimonio sarebbe arrivata troppo presto.

Arisa e Andrea Di Carlo: la rottura

Andrea Di Carlo ha fatto sapere che tra lui e Arisa la relazione è definitivamente naufragata. Il manager non avrebbe gradito l’ultima intervista rilasciata dalla cantante a Domenica In, dove non si sarebbe sentito “preso in considerazione” da lei come avrebbe voluto.

Arisa ha invece fatto sapere che Andrea Di Carlo le avrebbe fatto la proposta di matrimonio praticamente all’inizio della loro relazione, e ha anche affermato che avrebbe preteso da lei troppe attenzioni (che lei, essendo una donna indipendente, avrebbe preferito non dargli).

Il manager sarebbe già stato sposato e con dei figli, e in seguito alla rottura con Arisa aveva fatto sapere di essersi ripreso l’anello di fidanzamento annullando del tutto le nozze. “Gli sono stata vicino, ma di più non posso. Non sono fatta per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente”, ha dichiarato Arisa in merito alla loro rottura. La cantante ha comunque sottolineato che Andrea Di Carlo sarebbe una bella persona, e per quanto riguarda la fine della liaison sembra che abbia deciso di non mostrare rancore nei suoi confronti.

Di Carlo al contrario si è lasciato andare ad un lungo sfogo via social, dove ha lasciato intendere di non essere intenzionato a tornare sui propri passi.