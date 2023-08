Arisa in vacanza senza trucco: la foto in bikiki manda i fan in visibilio

Dopo un anno di lavoro, anche Arisa (come molti altri italiani) ha deciso di concedersi qualche giorno di relax assoluto in vacanza. L’artista lucana, a proposito, ha voluto condividere di recente con i suoi follower alcuni scatti dal mare che hanno mandato in brodo di giuggiole molti dei suoi più affezionati seguaci.

Arisa in bikini senza trucco e in vacanza: gli scatti social e i complimenti dei fan

In questi giorni agostani l’artista di Sincerità ha deciso di passare un po’ di tempo in compagnia dei suoi familiari e dei suoi amici a Noto, in Sicilia. Ecco che nel pomeriggio di sabato 11 agosto, la cantante ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue vacanze condividendo uno scatto dove la vediamo completamente struccata, con indosso un bikini rosa. “Softness in Sicily”, ha scritto Arisa come didascalia, ovvero “Tenerezza in Sicilia”, ricevendo decine di commenti molto positivi.

C’è infatti chi le ha scritto “Finalmente una foto vera tra tanti Photoshop in giro…Sei bellissima”, mentre altri si sono limitati ad augurarle buone vacanze prima di poterla finalmente rivedere in televisione. La cantante, come si vocifera da tempo, potrebbe aver deciso di lasciare Amici per entrare a far parte del cast dei giudici di The Voice Kids, in partenza sulla Rai questo autunno.