Attimi di terrore in Arizona, dove un 15enne si presenta a scuola con un fucile d’assalto ed è stato fermato. Alla Bostrom High School ancora un episodio legato alla violenza negli Usa ed alla legge che consente il possesso di armi che spesso vanno nelle mani di minori. Insomma, quello che i media chiamano l’incubo delle armi facili e delle stragi non cessa.

15enne a scuola con un fucile d’assalto

La riprova sta nel fatto che uno studente di 15 anni di Phoenix, in Arizona, è stato arrestato. Il giovane è stato fermato dalla polizia per aver portato un fucile d’assalto AR-15 e munizioni a scuola. Tutto è accaduto presso la Bostrom High School ed il ragazzino è stato bloccato venerdì nel cortile dell’istituto con il fucile. Si tratta di un modello spesso usato per le sparatorie di massa. I media fanno sapere che altre munizioni erano nel suo zaino e nel contenitore porta pranzo.

Le parole della dirigente alle famiglie

Con i cronisti di Nbc News ha parlato Donna Rossi, direttrice delle comunicazioni per la polizia di Phoenix. ED ha spiegato che ora lo studente deve affrontare ora varie accuse. Dal canto suo la dirigente Michelle Gutierrez de Jimenez ha inviato una lettera alle famiglie informandole “che saranno adottate ulteriori misure di sicurezza dopo l’incidente”.