Sparatoria in Texas e strage, cinque morti a Cleveland

Entra in un'abitazione con un Ar-15 e fa cinque morti: ennesima sparatoria in Texas e polizia a caccia del killer

Ancora violenza armata negli Usa e sparatoria in Texas, cinque morti a Cleveland. Un uomo armato di un fucile d’assalto ed ubriaco ha aperto il fuoco in una casa. E pare che siano morte cinque persone, tutte colpite dai proietti in una casa da un sospetto armato di fucile stile AR-15. Lo spiega la polizia che rende noto che l’incidente è avvenuto intorno alle 23:31 ora locale.

Sparatoria in Texas, cinque morti

In quel frangente i funzionari dell’ufficio dello sceriffo della contea di San Jacinto hanno ricevuto una chiamata su una potenziale sparatoria a Cleveland, in Texas. Si tratta di una piccola città situata a circa 55 miglia a nord di Houston. Il sospetto era armato con un fucile modello AR-15 ed era ubriaco, dicono le autorità. La polizia sta cercando un maschio ispanico che è stato visto l’ultima volta indossare “blue jeans con una camicia nera e stivali da lavoro ed è descritto come avere i capelli neri corti”.

Il sospettato è ancora in giro armato

Alla gente del posto nell’area di Cleveland, gli ufficiali si polizia hanno raccomandato di “rimanere all’interno stare alla larga” dalla scena del crimine fino alla conclusione delle indagini. La polizia, da quanto spiegano i media Usa, non ha rivelato l’identità, l’età o la possibile relazione con il sospettato. Tuttavia gli agenti hanno confermato che la strage è avvenuta all’interno di una casa e che quattro delle vittime sono state dichiarate morte sul posto. L’ultima è deceduta dopo il trasporto in ospedale.