Grande caos questa mattina nel centro di Napoli, dove una donna di 33 anni è stata rrestata dopo un’aggressione ai danni di sua madre e di alcuni agenti di polizia intervenuti per sedarla.

Donna picchia la madre e i poliziotti: il caso

L’allarme è scattato qualche ora fa nei pressi della stazione centrale di Napoli, con alcuni vicini di casa che aveva richiamato l’attenzione degli agenti verso un appartamento in particolare dal quale si udivano continui schiamazzi. I poliziotti arrivati sul posto hanno trovato una signora con il volto tumefatto in presenza di un’altra donna, più giovane, che continuava a colpirla. La più giovane delle due, 33enne orginiaria della Bielorussia, s è rivelato poi essere la figlia della donna malmenata. Probabilmente in preda ai deliri dell’alcol (una bottiglia di alcolici è stata trovata vuota all’interno dell’appartamento), la 33enne ha continuato a colpire la madre anche mentre i poliziotti erano già entrati in casa.

Donna picchia la madre e i poliziotti: l’arresto

Ma non solo, la giovane non si è fermata nemmeno dopo l’intervento fisico degli agenti e si è scagliata, perdendo completamente il lume della ragione, anche contro gli uomini in divisa. Dopo qualche attimo di confusione, gli uomini dell’Arma sono riusciti a sedare la furia della 33enne e ad ammanettarla.