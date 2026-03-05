Britney Spears arrestata e successivamente rilasciata: la popstar si trova a fronteggiare problemi legali e momenti delicati della vita privata.

Britney Spears torna al centro dell’attenzione per motivi legali: la popstar è stata arrestata e poi rilasciata per guida in stato di ebbrezza nella contea di Ventura, California. L’episodio arriva in un momento di grandi cambiamenti nella sua vita, tra la vendita del catalogo musicale e nuovi progetti letterari.

Vita personale di Britney Spears e nuovi progetti

Britney Spears, oggi 44enne, è cresciuta sotto i riflettori fin dagli esordi nel Mickey Mouse Club, fino a diventare una delle figure più influenti della musica pop mondiale con successi come …Baby One More Time, Oops!… I Did It Again e Toxic. La sua sfera privata, tuttavia, è stata attraversata da momenti turbolenti, come la conclusione della lunga conservatorship paterna nel 2021 e il recente divorzio da Sam Asghari, che Britney ha definito “scioccante”.

Nonostante le difficoltà, Britney ha trovato nuove forme di espressione, dedicandosi alla scrittura: dopo il successo del memoir The Woman in Me, ha annunciato progetti editoriali per la seconda metà del 2025, sottolineando come “è bello dedicarsi alla scrittura e comprendere il potere dell’immaginazione”. Resta da vedere come questo nuovo imprevisto giudiziario influenzerà i suoi piani futuri e la libertà faticosamente riconquistata.

Arrestata Britney Spears, le accuse e il mistero su Instagram: “In tribunale il 4 maggio”

Ieri sera, mercoledì 4 marzo, Britney Spears è stata fermata dagli agenti della California Highway Patrol nella contea di Ventura, California, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, come riportato da diverse testate americane tra cui Variety e TMZ. L’arresto sarebbe avvenuto intorno alle 21:30, mentre la registrazione ufficiale in centrale è avvenuta intorno alle 3 del mattino successivo. La cantante è stata poi rilasciata poche ore dopo, verso le 6, ma dovrà comparire davanti alla Corte Superiore della contea di Ventura il 4 maggio.

Al momento il suo team legale non ha rilasciato commenti ufficiali. L’episodio giunge in un periodo particolarmente delicato per la popstar, che solo di recente ha completato la cessione dei diritti del suo intero catalogo musicale alla società indipendente Primary Wave, un’operazione stimata intorno ai 200 milioni di dollari, anche se i dettagli ufficiali non sono stati divulgati.

Chi prova a visitare la pagina Instagram della popstar si trova davanti al messaggio standard: “Siamo spiacenti, questa pagina non è disponibile. Il collegamento che hai seguito potrebbe essere interrotto o la pagina potrebbe essere stata rimossa”. Al momento non è chiaro se la chiusura sia stata una decisione della stessa Britney o se l’account sia stato sospeso per altri motivi.