Britney Spears non risponde ad amici e familiari e le ultime foto arrivate dai giornali non fanno temere per il meglio di conseguenza la famiglia e gli amici più intimi si stanno preoccupando per la sua salute, messa in costante pericolo nell’ultimo periodo. Cerchiamo di comprendere cosa sta accadendo.

Britney Spears di nuovo vittima dell’alcol

La notizia di un possibile ritorno di Britney Spears nella spirale dell’alcolismo è arrivata dal tabloid britannico Daily Mail come riporta il sito Leggo.it difatti una foto della cantante con un bicchiere in mano riapre vecchi e spiacevoli scenari.

La foto in questione è stata scattata fuori dal Stonehouse Wine Bar di Westlake Village e vede Spears felice e sorridente con il suo drink.

Il suo team annuncia però che lei non sta più bevendo e induce tutti a non preoccuparsi sul suo stato di salute ma qualcun’altro è di tutt’altra opinione.

Le preoccupazioni di amici e familiari

I familiari potrebbero tentare un suo riavvicinamento in occasione del prossimo 2 dicembre, giorno del 44esimo compleanno della star.

In questo periodo tuttavia si sono riaperte le ipotesi di tradimenti e abusi, come rivelato da Leggo.it a seguito dell’uscita del memoir di Kevin Federline.

Accuse che Britney ha prontamente ignorato sparendo nel nulla.