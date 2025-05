Britney Spears è tornata a far parlare di sé per un episodio alquanto particolare. La celebre popstar infatti ha creato il caos su un aereo, accendendosi una sigaretta e bevendo vodka. Sono intervenute le hostess. Ma ecco cosa è successo.

Britney Spears accende una sigaretta e beve vodka in aereo: l’allarme delle hostess

Incredibile quello che è successo a bordo di un volo da Cabo San Lucas (Messico) a Los Angeles.

La celebre popstar Britney Spears ha scatenato il caos tra passeggeri e personale a bordo, iniziando prima a bere vodka, poi accendendosi una sigaretta. A questo punto sono intervenute le hostess, anche perché è ben noto che in aereo è assolutamente vietato fumare. Una volta atterrati, le forze dell’ordine hanno atteso la popstar allo sbarco. Ma ecco cosa ha detto Britney Spears sui social.

Britney Spears fuma e beve vodka in aereo: “Pensavo si potesse…”

E’ stata la stessa Britney Spears a raccontare quanto accaduto sull’aereo: “su alcuni aerei in cui sono stata non si può fumare, ma questo era diverso perché i portabevande erano sul sedile esterno!! Confesso che era la prima volta che bevevo vodka! Giuro che mi sono sentita così intelligente!! Era tipo WOW, cosa diavolo c’è lì dentro!! Voglio così tanto una sigaretta! Il mio amico me l’ha messa in bocca e l’ha accesa per me, così ho detto ‘oh quindi questo è un aereo in cui si può fumare’!” Come detto allo sbarco la cantante è stata redarguita per la sua condotta e sui social si è scusata.