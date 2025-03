ZYN: cos'è e come si usa la nuova alternativa senza fumo? Philip Morris porta in Italia le bustine di nicotina senza tabacco. Le caratteristiche, gli aromi disponibili e il futuro senza combustione.

Gli anni passano, le abitudini cambiano. Anche per le aziende leader del tabacco. Philip Morris lo sa bene e ora punta su ZYN, le sue nuove bustine di nicotina senza combustione. Il debutto ufficiale è fissato per giovedì 6 marzo: il prodotto sarà disponibile in circa 10mila tabaccherie italiane con cinque aromi diversi – Cool Mint, Spearmint, Coffee, Citrus e Peach – e varie gradazioni di nicotina. Un’alternativa alla sigaretta tradizionale che si inserisce nel percorso dell’azienda verso un futuro senza fumo.

ZYN, cos’è e come si usa: sarà la nuova alternativa senza fumo?

ZYN cos’è e come si usa? Si presenta come una piccola bustina di cellulosa, da posizionare sotto il labbro. Senza tabacco, ma con nicotina. Zero fumo, zero vapore, zero cenere. E, soprattutto, niente odore. Un’idea già molto diffusa nei paesi del Nord Europa, come la Svezia, e negli Stati Uniti. Ora arriva anche in Italia.

«ZYN rappresenta una nuova categoria di prodotti che ci consentirà di accelerare ulteriormente la nostra ambiziosa visione di costruire un futuro senza fumo» ha dichiarato Pasquale Frega, da poco alla guida di Philip Morris Italia. Il concetto è chiaro: le sigarette, secondo l’azienda, devono diventare un oggetto da museo. «Eliminare il fumo è una delle sfide più grandi per la salute pubblica di questo secolo – ha aggiunto Frega – Il lancio di oggi è un passo importante in questa direzione».

ZYN: cos’è e come si usa la nuova scommessa di Philip Morris

Per Gianluca Iannelli, Head of Smoke-Free Products Category di Philip Morris Italia, l’arrivo di ZYN nel nostro Paese è una mossa strategica. «Questa categoria di prodotti ha già dimostrato il suo ruolo chiave nella conversione dei fumatori verso alternative senza combustione» ha spiegato.

Non è un salto nel buio. Philip Morris, del resto, ha già investito oltre 14 miliardi di dollari dal 2008 per sviluppare e sostenere scientificamente prodotti di questo tipo. E ora accelera. Il futuro senza fumo è davvero dietro l’angolo? Lo dirà il mercato.