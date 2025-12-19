Ancora una volta la violenza sulle donne al centro di un recente caso di cronaca, stavolta l’aggravante è la violenza su due ragazze minorenni da parte di un ragazzo maggiorenne di origine straniera. Scopriamo in dettaglio i casi di cui è accusato.

Il giovane indossava gli stessi abiti anche per andare al lavoro

Il violentatore, un ragazzo di 19 anni di origini ecuadoriane ma residente a Milano è stato individuato dai Carabinieri grazie alle immagini diffuse dalle stazioni della metropolitana di Gorgonzola e Crescenzago per poi seguire le vittime alle loro abitazioni.

Come riportato da TGCom24 grazie ai filmati hanno notato elementi nel vestiario riportati nelle dichiarazioni delle giovani vittime. Difatti il molestatore utilizzava gli stessi abiti anche per recarsi al lavoro, abiti poi trovati nella sua abitazione, dove ora si trova per scontare i domiciliari.

Ha seguito e violentato le vittime davanti casa

I Carabinieri che hanno investigato sul ragazzo, a seguito delle denunce delle minorenni hanno carpito il metodo d’azione.

La prima violenza si è consumata a Bussero il 25 agosto e la seconda a Milano il 10 settembre. Utilizzando un pedinamento discreto, così lo hanno definito gli inquirenti, ha seguito entrambe le ragazze, rispettivamente di 15 e 16 anni, sino alle loro abitazioni e sul portone ha commesso gli atti.