Arrestato Andrea Piccolo: l’ex ciclista sorpreso con soldi falsi in auto

Andrea Piccolo, ex ciclista professionista, è stato arrestato a Napoli per possesso di banconote false ritrovate in auto. Ora è in attesa di giudizio.

L’ex ciclista professionista Andrea Piccolo, di anni 24, è stato arrestato a Napoli per possesso di banconote false. I Carabinieri, notando in centro un’auto di lusso, una Porche Macan, parcheggiata targata San Marino, hanno deciso di controllare.

Nell’auto c’era proprio l’ex ciclista al posto di guida, con di fianco un 23enne e sul sedile posteriore un 56enne che dormiva. Durante il controllo, uno dei carabinieri ha notato un pezzo di giornale spuntare da una fessura sotto la scatola dello sterzo, da lì la scoperta: 2mila euro in banconote da 20 euro contraffatte. Nell’auto ritrovato anche un manganello telescopico. Piccolo è stato così arrestato.

Arrestato Andrea Piccolo: ora è in attesa si giudizio

Andrea Piccolo, ciclista professionista dal 2021 al 2024, nonché ex campione europeo giovanili, leader della “Vuelta a Espana 2023″ è stato arrestato a Napoli per possesso di banconote false. Il 24enne ora è in attesa di giudizio e dovrà anche rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere (un manganello telescopico ritrovato in auto). Ricordiamo che Andrea Piccolo, nel 2024, è stato licenziato dalla sua squadra, la Education Easy Post e sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping perché sospettato di aver trasportato ormoni della crescita dalla Colombia all’Italia.