Nella mattinata di sabato 9 settembre le autorità britanniche sono finalmente riusicite ad arrestare Daniel Abed Khalife, un ex soldato britannico in fuga da mercoledì scorso. Il 21enne si trovava nel carcere londinese di Wandsworth con l’accusa di aver piazzato delle finte bombe su una base militare, ma era riuscito ad evadere beffando la sicurezza.

Arrestato Daniel Abed Khalife: la cattura a Londra

La latitanza dell’uomo è durata ben poco: la polizia è stata in grado di identificarlo e fermarlo per ricondurlo in carcere nel giro di una manciata di giorni, con un’operazione che si è conclusa poche ore fa per le strade di Londra. A riportarlo sono i media britannici.

La storia di Daniel Abed Khalife

Khalife era stato in passato una recluta dell’esercito ma era stato formalmente incriminato a gennaio di quest’anno con l’accusa di avernon soltanto raccolto informazioni sensibili sul personale delle forze armate a fini terroristici ma di aver anche posizionato un ordigno fasullo nella base della Royal Air Force (Raf) a Stafford, in Inghilterra centrale. Non è ancora chiaro se il gesto sia stato fatto con scopo meramente dimostrativo o se si fosse trattato di un vero e proprio test per un attacco previsto in un secondo momento.

Il criminale è riuscito a fuggire dal carcere dov’era rinchiuso in modo molto rocambolesco: l’uomo è infatti riuscito a travestirsi da chef, salendo sul furgone delle consegne e nascondendosi tra i viveri.